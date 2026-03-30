ТРО Медіа: гучний голос Сил територіальної оборони

Соціальна реклама

«Першою жертвою війни завжди стає правда». Ці слова, сказані американським сенатором Хайрамом Джонсоном понад сто років тому, сьогодні актуальні як ніколи. Адже сучасні технології вже давно перетворили інформаційний простір в «туман війни», такий же небезпечний, як і реальне поле бою.

Так, слова не вбивають в буквальному сенсі. Але вони нищать інше – мотивацію, волю до перемоги, довіру та здатність мислити критично. І, зрештою, призводять до поразки.

Саме тому протидія ворожим інформаційним атакам є однією з важливих частин національного спротиву. Однією з команд, які руйнують ворожі наративи та брехню, є підрозділ ТРО Медіа – відділ комунікацій Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Його особливість у тому, що більшість членів команди – професійні медійники, які у лютому 2022 року добровільно долучилися до Сил територіальної оборони. Багато хто з них брав участь в боях за Київ, звільненні Харківщини та Херсонщини, а згодом – використали свій професійний досвід для створення сучасної військової комунікації.

Сьогодні ТРО Медіа – це не просто інформаційний підрозділ. Це команда, яка створює повноцінні медійні проєкти, документальні та художні фільми, аналітичні програми, соціальні кампанії та рекрутинговий контент.

З першого ж дня повномасштабного вторгнення ТРО Медіа документує війну. Згодом відзняті кадри лягли в основу багатьох документальних стрічок. Команда ТРО Медіа однією з перших зайшла у щойно звільнену Бучу. Зафіксовані там військові злочини росіян можна побачити у стрічці «По той бік миру». Окремий напрямок – фіксація бойового шляху підрозділів Сил ТрО ЗСУ в багатосерійному циклі «Готові до спротиву». Кожна серія – це окрема історія однієї з бригад ТрО, показана очима її бійців. Одним з найуспішніших проєктів став фільм «Маленькі люди, які розв’язали велику війну». Ця стрічка – результат більш ніж піврічної роботи команди ТРО Медіа на Курщині. Авторам стрічки вдалося показати, як байдужість простих росіян, «маленьких людей», розв’язала руки кремлівським злочинцям. Крім того, фільм наочно демонструє різницю між українськими військовими, які рятують місцеве населення, навіть ризикуючи своїм життям, та російською армією, яка бомбардує своїх же громадян.

Ще одним помітним проєктом ТРО Медіа став реаліті-серіал «Школа мужності», який показав проходження курсу базової військової підготовки рекрутами Сил територіальної оборони. Протягом 49 діб команда супроводжувала новобранців у режимі 24/7, документуючи всі етапи підготовки – від перших днів до формування справжнього бойового братерства.

Важливою частиною діяльності підрозділу стали соціальні та культурні ініціативи. Однією з них є Театр ветеранів, створений спільно з Театром драматургів. Це не просто театр, у якому грають ветерани російсько-української війни. Це – повноцінний освітньо-реабілітаційний проєкт, який поєднує арт-терапію та драматургію. Тут ветерани вчаться писати п’єси, працюють із режисерами та створюють власні театральні постановки. Це не просто психологічна реабілітація. Театр допомагає нашим героям осмислити свій військовий досвід та розповісти про це глядачам. Як зазначають організатори – світ має бачити боротьбу України очима її захисників. Проєкт виявився надзвичайно успішним – вистави Театру ветеранів збирають повні зали, а п’єси учасників ставлять в найвідоміших українських театрах та здобувають театральні премії.

Чи не наймасштабнішим проєктом ТРО Медіа стали зйомки повнометражного художнього фільму «ГУР. Код: Сікора», який розповідає про одну з найвідоміших спецоперацій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Режисером-постановником і водночас головним героєм стрічки є відомий український актор і військовослужбовець Сил ТрО Ахтем Сеітаблаєв. До зйомок фільму залучені як професійні актори, так і ветерани та чинні військовослужбовці ЗСУ, серед них – учасники Театру Ветеранів та українські захисники, які отримали поранення під час бойових дій. Прем’єра очікується вже цього року, а перший тизер вже оцінили учасники Каннського кіноринку Marché du Film та глядачі Венеційського кінофестивалю.

ТРО Медіа є прикладом того, як військова комунікація може бути сучасною, творчою і, водночас – чесною. Її головна мета – не лише інформувати, а й формувати довіру, підтримувати бойовий дух та показувати Україні й світу людей, які стоять на її захисті.

Адже у сучасній війні перемога здобувається не лише на полі бою. А й в інформаційному просторі – там, де правда знаходить свій голос.