Трамп публічно підтримав Орбана на виборах в Угорщині

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні виборів в Угорщині. Він закликав угорців голосувати за чинного главу уряду.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

У своєму дописі Трамп назвав Орбана “сильним і впливовим лідером”.

“Він невтомно бореться і любить свою велику країну та народ, так само як і я для Сполучених Штатів Америки. Віктор наполегливо працює, щоб захищати Угорщину, розвивати економіку, створювати робочі місця, сприяти торгівлі, зупиняти нелегальну імміграцію та забезпечувати закон і порядок”, – йдеться в дописі.

Трамп заявив, що відносини між Угорщиною і США “досягли нових висот співпраці” під час його адміністрації.

“Я з нетерпінням чекаю продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли й надалі просуватися цим надзвичайним шляхом до успіху. Я пишався тим, що підтримав Віктора під час переобрання у 2022 році, і для мене честь зробити це знову”, – написав Трамп.

Президент США закликав угорців голосувати за Орбана на виборах 12 квітня 2026 року, назвавши його “другом, бійцем і переможцем”.