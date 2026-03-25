Атака дронів на Харків: кількість постраждалих зросла до семи

Після атаки російських БпЛА на Харків 25 березня кількість постраждалих зросла до семи, серед них одна дитина. Частина людей дістала вибухові травми, ще кілька жителів зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед постраждалих — жінки 66, 70 і 84 років, а також 71-річний чоловік, які зазнали вибухових поранень. Одна з жінок перебуває у важкому стані.

Гостру реакцію на стрес зафіксували у 48-річного чоловіка та 15-річної дівчини. Згодом по медичну допомогу звернувся ще один постраждалий — 58-річний чоловік із вибуховими пораненнями, якого госпіталізують.

За уточненими даними, у Холодногірському районі дрон влучив у дерева біля багатоповерхового будинку, внаслідок чого загорілися чотири автомобілі. У Новобаварському районі удар прийшовся по території приватного будинку — там зайнялася газова труба та будівля.

Усім постраждалим надається медична допомога.