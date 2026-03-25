        Нічна атака РФ на Україну: знешкоджено 121 зі 147 російських БпЛА

        Галина Шподарева
        25 Березня 2026 08:57
        Фрагмент збитого на Чернігівщині російського БпЛА / Фото: Нацполіція
        Фрагмент збитого на Чернігівщині російського БпЛА / Фото: Нацполіція

        У ніч на 25 березня російські війська атакували Україну 147 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО збили або подавили 121 дрон, однак зафіксовано влучання та падіння уламків.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        З 19:00 24 березня РФ запустила по Україні 147 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ТОТ АР Крим. Понад 80 із них – “шахеди”.

        Станом на 8:30 протиповітряною обороною знешкоджено 121 російський дрон на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.


