Генштаб підтвердив удар по російському криголаму “Пурга” у Ленінградській області

У ніч на 25 березня під час спільної операції Сил оборони України завдали удару по суднобудівному заводу у місті Виборг у Ленінградській області РФ. Уражено корабель російських окупантів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За попередньою інформацією, пошкоджений корабель – патрульний криголам “Пурга” проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ російської федерації.

Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

“Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України”, – нагадали в Генштабі.

Фото наслідків удару публікує Telegram-каналb Exilenova+ та Supernova+.