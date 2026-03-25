        Генштаб підтвердив удар по російському криголаму “Пурга” у Ленінградській області

        Галина Шподарева
        25 Березня 2026 12:19
        Пошкоджений криголам "Пурга" / Фото: Exilenova+
        У ніч на 25 березня під час спільної операції Сил оборони України завдали удару по суднобудівному заводу у місті Виборг у Ленінградській області РФ. Уражено корабель російських окупантів.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        За попередньою інформацією, пошкоджений корабель – патрульний криголам “Пурга” проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ російської федерації.

        Реклама
        Реклама

        Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

        “Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України”, – нагадали в Генштабі.

        Фото наслідків удару публікує Telegram-каналb Exilenova+ та Supernova+.

        Наслідки удару по криголаму “Пурга” / Фото: Exilenova+, Supernova+

        Реклама
        Реклама

