У Ленінградській області горить один з найбільших портів РФ на Балтиці

У ніч на 25 березня порт Усть-Луга в Ленінградській області зазнав атаки. Спалахнула масштабна пожежа, триває її ліквідація.

Про це повідомляють Telegram-канали ASTRA та Exilenova+.

Пожежа виникла в порту Усть-Луга Ленінградської області після атаки безпілотників. Губернатор Ленінградської області підтвердив загоряння в зоні порту.

“56 БпЛА ліквідовано над Ленінградською областю за час повітряної небезпеки. В Усть-Лузі в зоні порту триває локалізація загоряння”, — написав Олександр Дрозденко. За офіційними даними, постраждалих немає.

Морський порт Усть-Луга є одним із найбільших універсальних портів Росії на Балтиці, розташований у Лузькій губі Фінської затоки у Ленінградській області. У 2025 році вантажообіг порту становив 130,5 млн тонн. Через нього проходять наливні вантажі — сира нафта, нафтопродукти, рідкі хімікати, аміак і карбамід, а також вугілля, мінеральні добрива, залізна руда, зерно, сільгосппродукція, контейнери тощо. Раніше порт Усть-Луга перебував під атакою в серпні 2025 року.

Також повідомляють про удари по порту Виборга у Ленінградській області, де пошкоджено судно у Виборзькому суднобудівному заводі, а також сталася пожежа у будівлі АТ “Агрікола” поряд з будівлею ФСБ.

Відбивали атаку БпЛА вночі й у Кронштадті. Пошкоджень зазнали житлові будинки та автомобілі. “Руйнувань немає, постраждалих немає”, — повідомив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов. Для жителів організовується пункт гарячого харчування.