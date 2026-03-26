        Суспільство

        Зеленський назвав кількість звільнених з полону українців за чотири роки

        Сергій Бордовський
        26 Березня 2026 20:40
        читать на русском →
        Президент України Володимир Зеленський / Скриншот
        Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за чотири роки повернув в Україну 8669 людей. Серед них — військові та цивільні.

        Як повідомив президент Володимир Зеленський, у березні відзначили четверту річницю створення цієї інституції, яка займається поверненням українців із полону.

        За його словами, серед звільнених є люди, які перебували в полоні ще з часів гібридної війни — понад десять років. Президент наголосив, що кожне повернення є важливою подією для країни.

        Зеленський подякував усім, хто залучений до роботи зі звільнення полонених, і підкреслив, що Україна продовжує працювати над поверненням своїх громадян.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини