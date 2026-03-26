Зеленський назвав кількість звільнених з полону українців за чотири роки

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за чотири роки повернув в Україну 8669 людей. Серед них — військові та цивільні.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, у березні відзначили четверту річницю створення цієї інституції, яка займається поверненням українців із полону.

За його словами, серед звільнених є люди, які перебували в полоні ще з часів гібридної війни — понад десять років. Президент наголосив, що кожне повернення є важливою подією для країни.

Зеленський подякував усім, хто залучений до роботи зі звільнення полонених, і підкреслив, що Україна продовжує працювати над поверненням своїх громадян.