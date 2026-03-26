Новий Гаррі Поттер від HBO: що показали у першому трейлері серіалу

HBO оприлюднив перший трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера, який уже викликав активне обговорення серед фанатів. Двохвилинне відео показує знайомі сцени з початку історії — від життя Гаррі в будинку Дурслів до його прибуття в Гоґвортс.

Як повідомляє BBC, у трейлері можна побачити Гаррі в комірчині під сходами, його дядька Вернона та тітку Петунію, а також момент отримання листа із запрошенням до Гоґвортсу. Геґрід веде хлопця через Лондон до станції Кінгс-Крос, звідки він вирушає на Гоґвортс-експрес.

У відео також показані ключові персонажі — Дамблдор, професорка Макґонеґел, Северус Снейп, Драко Мелфой, Рон Візлі та Герміона Ґрейнджер. Серед деталей — сортувальний капелюх, крамниця Олівандера та сцени з квідичем.

Реклама

Реклама

Більшість сцен у трейлері повторюють знайомі моменти з фільмів, однак у серіалі з’являться й нові епізоди. Зокрема, глядачам покажуть життя Гаррі у звичайній школі до Гоґвортсу та нові сцени з його кузеном Дадлі. Також Геґрід у серіалі перевозить Гаррі через Лондон у метро.

Прем’єра першого сезону запланована на Різдво 2026 року на HBO Max. У студії планують екранізувати всі сім книг Джоан Роулінг, а виробництво серіалу може тривати до десяти років.

На ролі дітей-акторів обрали новачків: Домінік Маклафлін зіграє Гаррі, Арабелла Стентон — Герміону, а Алістер Стаут — Рона. Серед дорослого акторського складу — Джон Літгоу, Джанет МакТір, Паапа Ессієду та Нік Фрост.

Роль Волдеморта поки що не затверджена. Раніше з’являлися чутки про можливу участь Кілліана Мерфі, однак актор їх спростував.

Авторка книг Джоан Роулінг виступає виконавчою продюсеркою серіалу. Проєкт уже супроводжується дискусіями через її погляди, а також критикою щодо кастингу, зокрема ролі Снейпа.

Водночас актори оригінальної кінофраншизи підтримали новий проєкт. Деніел Редкліфф і Руперт Грінт написали листи акторам, які виконуватимуть ролі Гаррі та Рона, побажавши їм успіху на зйомках.