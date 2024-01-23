Документальну стрічку “20 днів у Маріуполі” номінували на премію Оскар

Фільм “20 днів в Маріуполі” Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко номінували на Оскар у категорії “Найкращий документальний фільм”.

Про це повідомили на прямій трансляції Американської кіноакадемії.

У цій категорії стрічка змагатиметься з такими документальними фільмами:

Бобі Вайн: Народний Президент (Bobi Wine: The People’sPresident);

Вічна пам’ять (The Eternal Memory);

Чотири дочки (Four Daughters);

Вбити тигра (To Kill a Tiger).

Раніше фільм увійшов до кваліфікаційних списків претендентів на Оскар в номінаціях “Найкращий документальний фільм” і “Найкращий іноземний фільм”.

“20 днів у Маріуполі” – документальна стрічка, створена на основі матеріалів, знятих воєнним кореспондентом, фотографом, відеографом Мстиславом Черновим в обложеному росіянями Маріуполі.

Стрічка складається з кадрів, які Чернов з командою фотокореспондентів Associated Press відправляли в світові ЗМІ, розповідаючи про події в Маріуполі: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини.

У 2022 році на премію Американської кіноакадемії від України потрапила стрічка “Клондайк” режисерки Марини Ер Горбач. Фільм потрапив до лонгліста номінантів на “Оскар 2023”, але далі не пройшов.

Ця драма оповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines, який 17 липня 2014 року біля села Грабове Донецької області збивають з російської установки “Бук” проросійські сепаратисти. Ірка і Толік очікують на першу дитину і навіть після падіння уламків збитого “Боїнга” не хочуть евакуюватися.