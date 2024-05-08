Помер зірка “Гри престолів” Іан Ґелдер

Британський актор Іан Ґелдер помер у 74-річному віці від раку жовчного міхура.

Про це пише ВВС.

Британський актор Іан Ґелдер протягом десятиліть знімався в кіно і серіалах. На його рахунку ролі в фільмах “Джинна” (1998), “Афект” (2020), “Іоанна — жінка на папському престолі” (2009) та серіалах “Мовчазний свідок”, “Доктор Хто”, “Отець Браун” та “Гра престолів”. У хіті НВО Ґелдер зіграв Ківана Ланністера – молодшого брата Тайвіна Ланністера та його найближчого радника під час війни п’яти королів.

Ґелдер помер у понеділок, 6 травня, через п’ять місяців після того, як у нього діагностували рак жовчного міхура. Про це написав в Instagram його партнер і колега, актор Бен Деніелс.

Він зазначив, що Ґелдер був чудовим актором і “абсолютною скелею” для нього. Вони разом були 30 років. Деніелс зазначив, що Ґелдер боровся зі своєю “жахливою хворобою з такою хоробрістю”, а сам він перестав працювати, щоб доглядати за чоловіком.

“Він був найдобрішою, найщедрішою і найбільш люблячою людиною. Він був прекрасним, чудовим актором, і всі, хто з ним працював, були зворушені його серцем і світлом”, – додав Деніелс.

Ґелдер з’явився в п’яти сезонах “Гри престолів” у ролі Ківана Ланністера, а останнім часом його бачили в епізоді детективного серіалу BBC One “Отець Браун” на початку 2024 року.

У грудні 2023 року у Ґелдера діагностували рак жовчного міхура. Цей вид раку вражає жовчні протоки, які є невеликими трубками всередині травної системи, які з’єднують органи, зокрема печінку та жовчний міхур.