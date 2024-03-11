Перший в історії: український фільм “20 днів у Маріуполі” здобув “Оскар”

Уперше в історії українського кінематографа стрічка “20 днів у Маріуполі” режисера Мстислава Чернова здобула премію “Оскар”, перемігши в номінації “Найкращий документальний фільм”.

Про це повідомляє Укрінформ.

Фільм Мстислава Чернова про перші дні облоги російськими загарбниками міста Маріуполь Донецької області претендував також на перемогу у номінації “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.

Ця стрічка створена у співпраці Associated Press та американських документалістів з Frontline. Матеріал для фільму було відзнято в перші дні облоги Маріуполя.

Як повідомляє Суспільне, ​​на церемонії нагородження Мстислав Чернов заявив: “Це перший український “Оскар” в історії. Мені хотілося, щоб я цього фільму ніколи не знімав. Я хотів би поміняти цей “Оскар” на те, щоб Росія ніколи не вторгалася в Україну і більше ніколи не нападала на наші міста”.

На сцену разом з ним піднялися фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко, які разом із режисером працювали в оточеному Маріуполі у 2022 році. “Це перший “Оскар” в історії, який вручили авторам українського фільму”, – відзначає видання.

Церемонію вручення найпрестижнішої кінопремії “Оскар” показували більш ніж у 200 країнах, в Україні її ексклюзивну трансляцію забезпечило Суспільне Культура.

Фільм “20 днів у Маріуполі”, який розповідає про облогу міста від 24 лютого 2022 року, – режисерський дебют воєнного кореспондента фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Також до створення картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсер і журналіст Василіса Степаненко. За роботу в Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію.

Окрім того, Малолетка, Чернов і Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм “20 днів у Маріуполі”) стали лауреатами Шевченківської премії.