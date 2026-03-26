        Політика

        Жест доброї волі: Трамп заявив, що Іран нібито пропустив 10 танкерів через Ормузьку протоку

        Сергій Бордовський
        26 Березня 2026 18:50
        читать на русском →
        Президент США Дональд Трамп, сидячи поруч із держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Хегсетом, виступає під час засідання уряду в Білому домі у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 26 березня 2026 року / Фото: REUTERS
        Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран дозволив прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку як жест доброї волі у межах переговорів. Йдеться, за його словами, про близько десяти суден.

        Як повідомляє Reuters, Трамп зробив відповідну заяву під час засідання Кабінету в Білому домі. Він уточнив, що раніше Іран нібито говорив про вісім танкерів, однак у підсумку їх було десять.

        За словами Трампа, частина цих суден могла бути під прапором Пакистану. Він також зазначив, що цей крок мав продемонструвати серйозність намірів Ірану в переговорах.

        Раніше Трамп описував цей крок як «подарунок» з боку Ірану.


