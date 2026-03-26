        Україна — Швеція сьогодні: де дивитися матч плей-оф відбору ЧС-2026

        Сергій Бордовський
        26 Березня 2026 15:21
        Національна збірна України з футболу / Фото: УАФ
        Сьогодні, 26 березня, національна збірна України проведе важливий матч у плей-оф відбору чемпіонату світу 2026 року.

        Поєдинок відбудеться у місті Валенсія на стадіоні Естадіо Сьютат де Валенсія, де українська команда прийматиме збірну Швеції з футболу.

        Це півфінальний матч плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу 2026. Переможець зустрічі продовжить боротьбу за путівку на мундіаль у фіналі плей-оф.

        Матч має вирішальне значення для збірної України, яка прагне вийти на чемпіонат світу та повторити свої найкращі результати у відборі.

        Через безпекову ситуацію в Україні номінально домашній матч проходить за кордоном. Очікується, що гра пройде за підтримки українських уболівальників, які перебувають в Іспанії та Європі.

        Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, що відповідає 20:45 за місцевим часом.

        Матч в Україні ексклюзивно транслюватиме цифровий сервіс MEGOGO.


