Україна — Швеція сьогодні: де дивитися матч плей-оф відбору ЧС-2026

Сьогодні, 26 березня, національна збірна України проведе важливий матч у плей-оф відбору чемпіонату світу 2026 року.

Поєдинок відбудеться у місті Валенсія на стадіоні Естадіо Сьютат де Валенсія, де українська команда прийматиме збірну Швеції з футболу.

Це півфінальний матч плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу 2026. Переможець зустрічі продовжить боротьбу за путівку на мундіаль у фіналі плей-оф.

Матч має вирішальне значення для збірної України, яка прагне вийти на чемпіонат світу та повторити свої найкращі результати у відборі.

Через безпекову ситуацію в Україні номінально домашній матч проходить за кордоном. Очікується, що гра пройде за підтримки українських уболівальників, які перебувають в Іспанії та Європі.

Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, що відповідає 20:45 за місцевим часом.

Матч в Україні ексклюзивно транслюватиме цифровий сервіс MEGOGO.