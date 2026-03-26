У Дніпрі викрили 17-річного агента рф, завербованого власним батьком

Служба безпеки України викрила та затримала у Дніпрі 17-річного місцевого жителя, який коригував повітряні атаки рф по місту. За даними слідства, він діяв на замовлення свого батька, якого раніше також викрили як агента російської воєнної розвідки.

Підлітка підозрюють у державній зраді за наведення ударів по Дніпру / Фото: СБУ

Як повідомляє СБУ, у січні цього року правоохоронці затримали батька підлітка, який також працював на ворога. За його інструкціями син об’їжджав місто, намагаючись виявити промислові об’єкти, що могли виконувати оборонні замовлення.

Після таких поїздок неповнолітній передавав батькові інформацію про підприємства, які, на його думку, виробляли озброєння та боєприпаси. Зокрема, він надсилав фото об’єктів і їхні координати на гугл-картах.

Зібрані дані батько узагальнював і передавав керівнику агентурної групи, який перебуває на тимчасово окупованій території Запорізької області. Отриману інформацію російські військові планували використати для підготовки нових обстрілів Дніпра.

СБУ встановила всі обставини діяльності ворожого осередку, убезпечила потенційні цілі та затримала неповнолітнього. Під час обшуків у нього вилучили смартфон і флеш-носій, замаскований у складеному ножі, з доказами співпраці з гру рф.

Слідчі повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.