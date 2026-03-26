Суд обрав запобіжний захід Назарію Гусакову у справі про привласнення пожертв

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Назарію Гусакову, якого підозрюють у привласненні пожертв на лікування СМА. Його відправили під нічний домашній арешт з 22:00 до 06:00.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах, рішення ухвалили 26 березня під час судового засідання, у якому підозрюваний та його адвокатка брали участь по відеозв’язку.

Сторона обвинувачення наполягала на цілодобовому домашньому арешті. Прокурор пояснив це тим, що підозрюваний може вільно перетинати кордон через інвалідність, а також існує ризик знищення доказів.

Реклама

Реклама

Адвокатка просила змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт. За її словами, підозрюваний потребує двічі на день вентиляції легень і має можливість виходити на свіже повітря. Вона також заявила, що стан його здоров’я погіршився і він не може самостійно пересуватися, але співпрацює зі слідством і дає покази.

Прокурор визнав, що у клопотанні не було враховано потребу у вентиляції легень. Суд дозволив підозрюваному залишати місце проживання у Львові лише для отримання медичної допомоги. Також він зобов’язаний здати закордонний паспорт.

За версією слідства, Гусаков збирав кошти у соцмережах, заявляючи про нібито критичну потребу в дорогому препараті від СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, з червня 2024 року він отримував цей препарат безоплатно за рахунок місцевого бюджету.

Слідство вважає, що зібрані кошти могли витрачатися на азартні ігри, криптовалюту та особисті потреби. Сума збитків становить 2 мільйони гривень.

Гусакову оголосили підозру за статтями про шахрайство та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.