Схема з бурштином на сотні мільйонів: на Рівненщині викрили “тіньового куратора”

На Рівненщині правоохоронці викрили підприємця, якого вважають «тіньовим куратором» схеми незаконного видобутку бурштину із завданими збитками довкіллю понад 354 млн грн. Йому повідомили про підозру у причетності до діяльності злочинної організації.

На Рівненщині викрили масштабну схему видобутку бурштину / Фото: Прокуратура

Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, підозрюваний забезпечував фінансування та матеріально-технічну підтримку незаконного видобутку. За даними ДБР, його діяльність встановили під час розслідування кримінального провадження щодо масштабної схеми, яку викрили у травні 2024 року.

Слідство встановило, що злочинна організація діяла під виглядом геологічного вивчення надр, але фактично здійснювала незаконний видобуток бурштину. Підприємець через підконтрольні компанії забезпечував учасників технікою, зокрема екскаваторами, мотопомпами та іншим обладнанням, а також фінансово підтримував їхню діяльність.

З червня 2022 року до травня 2024 року учасники схеми незаконно видобули понад 5 тонн бурштину. Видобуту продукцію реалізовували без обліку та сплати податків.

За даними слідства, підозрюваний тривалий час виконував роль так званого «тіньового куратора» у цій сфері в регіоні та використовував зв’язки у правоохоронних органах для прикриття незаконної діяльності.

Йому інкримінують участь у злочинній організації та сприяння незаконному видобуванню бурштину. У справі також фігурують ще вісім осіб, яким інкримінують створення, керівництво та участь у злочинній організації.

Раніше правоохоронці затримали сімох учасників угруповання, серед яких був працівник лісового господарства. Розслідування щодо них завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.