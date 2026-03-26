У Німеччині екскаваторами намагаються врятувати горбатого кита, що застряг на мілині

У німецькому Тіммендорфер-Штранді молодий горбатий кит застряг на мілині у Любекській затоці, і рятувальники вже кілька днів намагаються повернути його в море. Стан тварини оцінюють як ослаблений, а ситуацію — як критичну.

Як повідомляє Bild, кит перебуває на мілководді з понеділка, коли його виявили на піщаній мілині. У вівторок масштабна рятувальна операція завершилася невдачею, однак у четвер зранку розпочали нову спробу.

До операції залучили численні служби та важку техніку. Зокрема, два екскаватори мають викопати перед китом канал довжиною близько 50 метрів, шириною шість метрів і глибиною 1,2 метра, щоб забезпечити йому шлях у глибшу воду.

За словами оператора екскаватора Тіма Льондорфа з компанії Ökologischer Gewässerdienst Wandhoff, роботи ускладнюють вітер і течії. Попередні спроби звільнити кита за допомогою невеликого земснаряда та іншими способами не дали результату.

Тепер рятувальники сподіваються, що використання потужнішої техніки дозволить врятувати тварину і допоможе їй повернутися у відкрите море.