Пентагон розглядає перенаправлення призначеної для України зброї на Близький Схід

Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини озброєння, призначеного для України, на Близький Схід. Остаточного рішення наразі не ухвалено.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Йдеться, зокрема, про ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, які закуповуються в межах програми НАТО PURL. Вона дозволяє країнам-партнерам купувати американське озброєння для України навіть після скорочення прямої допомоги з боку Пентагону.

Як зазначається, потенційне рішення пов’язане з війною США проти Ірану, яка виснажує запаси критично важливих боєприпасів. За менш ніж чотири тижні бойових дій Центральне командування США завдало понад 9 тисяч ударів.

У Пентагоні заявили, що забезпечуватимуть потреби американських військ, союзників і партнерів, але деталі не коментують. Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що Київ інформує партнерів про свої потреби, зокрема щодо протиповітряної оборони, та враховує період невизначеності під час війни.

У НАТО зазначили, що країни продовжують фінансувати програму PURL, а обладнання надходить в Україну. За даними Альянсу, з літа ініціатива забезпечила 75% ракет для систем Patriot України та майже всі боєприпаси для інших систем ППО.

Європейські країни наразі забезпечують основну частину військової підтримки України, однак PURL залишається джерелом ключового американського озброєння, включно з дефіцитними перехоплювачами.

За словами європейських дипломатів, темпи використання боєприпасів США на Близькому Сході викликають занепокоєння щодо майбутніх поставок Україні. Серед найбільш затребуваних засобів — ракети для систем Patriot і THAAD, які США вже перекидають з інших регіонів до Близького Сходу.

Наразі невідомо, чи поставки буде лише відкладено, чи повністю перенаправлено. У разі такого рішення Пентагон має повідомити Конгрес.

Також повідомляється, що близько 750 млн доларів із коштів програми PURL можуть спрямувати на поповнення запасів США замість допомоги Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що постачання систем Patriot не припинено, але США не підписують угоду про післявоєнні гарантії безпеки без поступок щодо Донбасу.