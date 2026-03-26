Скандал із Monobank: експертиза підтвердила, що прапор на відео — російський

Monobank після інциденту з клієнткою та її відеоверифікацією на тлі підозрілого прапора замовив державну експертизу, яка встановила, що фрагмент прапора відповідає візуальним характеристикам прапора РФ. Він не є прапором Словенії.

Як повідомляє OBOZ.UA, про це заявив адвокат та партнер VB Partners Денис Шкаровський, який представляє інтереси Універсал Банку. За його словами, банк повідомив СБУ та співпрацює з Національним банком України щодо перевірки обставин.

За результатами експертизи, для якої використовували не лише фото, а й частину відеозапису, встановлено, що фрагмент прапора на стіні кімнати відповідає візуальним характеристикам прапора РФ. Експерт також звернув увагу на відсутність герба Словенії та зазначив, що зображення не виглядає як прапор цієї країни.

У висновку підкреслюється, що прапор РФ належить до забороненої в Україні символіки російської імперської політики.

За словами адвоката, у соцмережах і медіа поширювалася інформація, яка не відповідала фактичним обставинам і законодавству України щодо банківської діяльності та захисту персональних даних. Він наголосив, що банк не порушував законодавство про банківську таємницю і захист персональних даних.

Після встановлення обставин банк звернувся до правоохоронних органів і передав усі матеріали до СБУ. Також він продовжує співпрацювати з Національним банком України, надаючи пояснення та документи.

На тлі ситуації Верховна Рада викликала голову Нацбанку Андрія Пишного для доповіді щодо відеоверифікації та оприлюднення персональних даних клієнтів.

Інцидент стався після того, як 9 березня співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час відеоідентифікації, і заявив про її проросійську позицію через прапор на задньому плані. Згодом клієнтка Карина Кольб пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор нібито є словенським. Ситуація викликала активну дискусію в соцмережах.