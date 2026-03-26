У Генштабі підтвердили удар по одному з найбільших НПЗ росії

У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області рф. На підприємстві виникла пожежа.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, займання сталося на установках первинної переробки нафти та у двох резервуарах. Результати ураження та масштаби збитків уточнюються.

Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів росії. Його потужність становить близько 20–21 млн тонн нафти на рік, що перевищує 6% від загального обсягу нафтопереробки країни.

Реклама

Реклама

На підприємстві виробляють широкий спектр нафтопродуктів, зокрема пальне, яке використовується для забезпечення потреб збройних сил рф.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжать системні заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу росії та можливостей забезпечення окупаційних військ. Удари триватимуть до повної відмови рф від збройної агресії проти України.