Погода змінюється: синоптикиня розповіла, коли прийде похолодання

В Україні 27 березня збережеться тепла погода, однак цей день стане завершенням особливо теплого періоду. Надалі очікується поступове похолодання.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря завтра становитиме +12+18 градусів. Дещо прохолодніше буде на Харківщині, Сумщині та Полтавщині — +8+11 градусів.

Опади очікуються місцями у східних областях, тоді як на більшій частині території України істотних дощів не прогнозують.

У Києві 27 березня серйозні опади малоймовірні, вдень температура підніметься до +15 градусів.

За словами синоптикині, теплі повітряні осередки ще намагатимуться затриматися, однак похолодання вже наближається.