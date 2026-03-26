        Погода змінюється: синоптикиня розповіла, коли прийде похолодання

        Сергій Бордовський
        26 Березня 2026 22:05
        Ілюстративне фото: Головне в Україні
        Ілюстративне фото: Головне в Україні

        В Україні 27 березня збережеться тепла погода, однак цей день стане завершенням особливо теплого періоду. Надалі очікується поступове похолодання.

        Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря завтра становитиме +12+18 градусів. Дещо прохолодніше буде на Харківщині, Сумщині та Полтавщині — +8+11 градусів.

        Опади очікуються місцями у східних областях, тоді як на більшій частині території України істотних дощів не прогнозують.

        У Києві 27 березня серйозні опади малоймовірні, вдень температура підніметься до +15 градусів.

        За словами синоптикині, теплі повітряні осередки ще намагатимуться затриматися, однак похолодання вже наближається.


