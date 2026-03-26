Фіцо підозрюють у держзраді: поліція Словаччини почала розслідування

Поліція Словаччини почала розслідування щодо прем’єр-міністра Роберта Фіцо за підозрою у держзраді та інших злочинах. Про це заявив лідер опозиційної партії SaS Браніслав Грьолінг.

Як повідомляє Aktuality.sk, за його словами, підставою для розслідування стала кримінальна заява, подана місяць тому. До неї долучилися понад 13 тисяч людей, що, за словами політика, стало найбільшою заявою такого типу в історії.

Грьолінг зазначив, що матеріали спочатку перебували у Генеральній прокуратурі Словаччини, потім були передані до крайової прокуратури, а нині — до поліції.

Він також заявив, що вважає Фіцо підозрюваним у вчиненні серйозних злочинів і позитивно оцінив те, що правоохоронні органи не закрили справу.

За словами представників SaS, заяви стосуються можливого зловживання владою, держзради, нелюдського поводження, порушення обов’язків при управлінні майном та інших правопорушень.

У партії також пов’язують ці підозри з діями та заявами Фіцо щодо можливого припинення постачання аварійної електроенергії до України.