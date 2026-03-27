        Події

        У Харкові внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали восьмеро людей

        Галина Шподарева
        27 Березня 2026 07:45
        читать на русском →
        Місце удару по Харкову 27 березня / Фото: ДСНС
        Сьогодні вночі, 27 березня, росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. Станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Одне з влучань сталося у житлову дев’ятиповерхівку. Внаслідок удару сталися часткові руйнації внутрішніх конструкцій та балкону квартири на верхньому поверсі, без пожежі.

        Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, у постраждалих – гостра реакція на стрес.

        На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема рятувальники-верхолази, сапери та психологи.

        Поліція та медики на місці удару по Харкову / Фото: ДСНС

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини