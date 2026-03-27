У Харкові внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали восьмеро людей

Сьогодні вночі, 27 березня, росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. Станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Одне з влучань сталося у житлову дев’ятиповерхівку. Внаслідок удару сталися часткові руйнації внутрішніх конструкцій та балкону квартири на верхньому поверсі, без пожежі.

Реклама

Реклама

Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, у постраждалих – гостра реакція на стрес.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема рятувальники-верхолази, сапери та психологи.