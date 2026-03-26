У Варшаві затримали “вора в законі” з України: що відомо

У Варшаві правоохоронці затримали 44-річного громадянина України, якого розшукували та який мав статус «вора в законі». Чоловік незаконно перебував на території Польщі.

Як повідомляє поліція Польщі, операцію провели співробітники кримінального відділу району Воля спільно з Агентством внутрішньої безпеки. Правоохоронці встановили місце перебування чоловіка, який переховувався в одному з готелів столиці.

За даними слідства, затриманий займав високе становище у структурах пострадянської організованої злочинності. Раніше його засуджували за тяжкі злочини, зокрема за вбивство, а також він брав участь у конфліктах між кримінальними угрупованнями.

Реклама

Реклама

У польській поліції зазначили, що статус «вора в законі» надається впливовим представникам кримінального світу на пострадянському просторі, і навіть без доведених злочинів у Польщі такі особи розглядаються як потенційна загроза безпеці.

Після затримання чоловіка доставили до відділку поліції у Варшаві, а згодом передали співробітникам Прикордонної служби. Раніше щодо нього було ухвалено рішення про заборону перебування на території країн Шенгенської зони.