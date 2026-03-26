Скандал у прокуратурі: двох прокурорів на Київщині викрили на тиску на бізнес

У Київській області викрили двох прокурорів Броварської окружної прокуратури, яких підозрюють у тиску на підприємця з метою отримання грошей. За даними слідства, вони вимагали 50 тисяч доларів за «вирішення питання».

Двох прокурорів Броварської прокуратури підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів / Фото: Прокуратура

Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, прокурори використали службове становище для створення штучної загрози арешту земельних ділянок, які підприємець використовував на законних підставах. Після цього вони запропонували «вирішити питання» за гроші, не маючи для цього жодних законних підстав чи процесуальних можливостей.

За словами генпрокурора, це була спроба заробити на страху бізнесу. Він наголосив, що такі дії отримають негайну і жорстку реакцію незалежно від посад.

У Офісі Генерального прокурора підкреслили, що тиск на бізнес є неприпустимим, і закликали повідомляти про подібні випадки через платформу «Стоп тиск».

Досудове розслідування триває. Правоохоронці обіцяють дати правову оцінку діям усіх причетних.