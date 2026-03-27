Сили оборони уразили комплекс “Валдай” і станцію управління БпЛА в Криму

У ніч на 27 березня Сили оборони України уразили радіолокаційний комплекс “Валдай” у Криму та низку інших об’єктів противника. Під удари потрапили пункти управління, склади боєприпасів і райони зосередження живої сили.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Російський радіолокаційний комплекс “Валдай” було розташовано у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим.
“Цікавим є те, що комплекс має виявляти та протидіяти малорозмірним БпЛА”, – розповіли в Генштабі.
Також у Євпаторії на тимчасово окупованій території Криму уражено наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами “Форпост”.
Крім того, українські військові завдали удару по командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області.
Уражено склад боєприпасів противника в районі Мангуша на тимчасово окупованій території Донецької області.
Окремо зафіксовано ураження складів матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського на тимчасово окупованій території Донецької області та Новоселівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Також завдано ураження району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області.
Масштаби завданих збитків і втрати противника уточнюються.