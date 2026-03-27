Україна програла Швеції 1:3 і вибула з відбору ЧС-2026

Збірна України з футболу програла Швеції у півфіналі плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026 та завершила боротьбу за вихід на турнір. Матч завершився з рахунком 1:3.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Гра відбулася у Валенсії 26 березня, де команда Сергія Реброва приймала суперника на номінально домашньому полі. Україна не могла розраховувати на Юхима Коноплю та Руслана Маліновського через дискваліфікацію, а Борис Крушинський пропустив матч через травму.

Швеція відкрила рахунок вже на 7-й хвилині — відзначився Віктор Дьокереш. У першому таймі українці не завдали жодного удару у площину воріт.

На початку другого тайму воротар Анатолій Трубін врятував команду після небезпечного моменту, однак невдовзі Дьокереш забив вдруге. Третій м’яч шведи забили з пенальті, який також реалізував Дьокереш, оформивши хеттрик.

Україна змогла відіграти один гол у компенсований час — дебютант Матвій Пономаренко забив головою.

До фіналів плей-оф вийшли Туреччина, Данія, Італія, Польща, Косово та Швеція. У двох матчах переможців визначали в серії пенальті: Боснія та Герцеговина обіграла Уельс (1:1, пен. 4:2), а Чехія перемогла Ірландію (2:2, пен. 4:3). У фіналах плей-оф 31 березня зіграють: Боснія — Італія, Швеція — Польща, Косово — Туреччина, Чехія — Данія.

Фінальна частина Чемпіонату світу-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці.