“Соромно, нема що аналізувати”: захисник збірної України Миколенко прокоментував поразку від Швеції

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував поразку від Швеції (1:3) у півфіналі плейоф кваліфікації Чемпіонату світу-2026. За його словами, команда не показала характеру і поступилася супернику.

Про це пише Sport.ua.

«Соромно, соромно. Нема що аналізувати. Просто такі матчі виграються, можуть програватися, граються внічию — на характері. У нас цього не було. Я не можу пояснити, чому. Я не скажу, що грали погано, але ми були другими”, — сказав Миколенко.

Футболіст зазначив, що у другому таймі команда могла пропустити ще більше: “Були моменти, коли ще 2–3 могли пропустити”.

Він також підкреслив силу суперника: “Ми грали не проти легкої команди. Вони готувалися до нас і розуміли, що якщо заб’ють другий швидкий м’яч, то гра майже закінчиться. Їм було легше в обороні, бо в них високі, атлетичні гравці”.

Миколенко також прокоментував можливі зміни на тренерській посаді та заявив, що йому байдуже, хто буде тренером, адже його задача як гравця — віддаватися на 100%.