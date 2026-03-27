        Росія вдарила по підприємству на Полтавщині: понад 5000 людей без газу

        Галина Шподарева
        27 Березня 2026 10:25
        Пожежа на Полтавщині / Фото архівне: ДСНС
        27 березня під час нічної атаки РФ у Полтавському районі пошкоджено промислове підприємство. Без газопостачання залишилися понад 5000 абонентів.

        Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

        “Ворог знову атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання”, – йдеться в повідомленні.

        Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.

        Також, за інформацією Міненерго, сьогодні внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

        Нагадаємо, напередодні росіяни завдали ударів з артилерії по Херсонській ТЕЦ Групи Нафтогаз. Під час обстрілу загинула працівниця хімічного цеху.


