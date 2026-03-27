Двоє дезертирів розстріляли з автомата жителя Харківщини та його знайомого

Двох чоловіків, які втекли з військової частини зі зброєю, підозрюють у подвійному вбивстві на Харківщині. Під час конфлікту зловмисники розстріляли з автомата власника приватного будинку та його знайомого.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

29 січня в селі Гусина Поляна Чугуївського району двоє чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину зі зброєю, перебували у будинку разом із 41-річним господарем та 26-річним місцевим жителем. Під час спільного вживання алкоголю між ними виник конфлікт.

“Надалі зловмисники вирішили вбити обох чоловіків. 38-річний підозрюваний здійснив кілька пострілів з автомата Калашникова у 26-річного потерпілого, який загинув на місці. Після цього фігурант зайшов до іншої кімнати та вистрілив у голову 41-річному господарю будинку. Від отриманого поранення чоловік також помер”, – розповіли в поліції.

Після вбивства підозрювані загорнули тіла у плівку та ковдри, перенесли їх до сараю та втекли.

8 березня правоохоронці розшукали та затримали чоловіків у місті Коростень Житомирської області, де вони переховувалися. Під час обшуків вилучили автомат, штурмову гвинтівку та набої.

Під час подальших слідчих дій встановили їхню причетність до злочину на Харківщині та виявили тіла загиблих.

26 березня слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.