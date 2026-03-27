Трамп поставив на паузу удари по енергетиці Ірану до квітня

Президент США Дональд Трамп заявив, що призупиняє удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів — до 6 квітня, щоб могли відбутися мирні переговори. Попередній дедлайн, встановлений Трампом, був у п’ятницю. Він сказав, що прийняв рішення на прохання Ірану.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як повідомив Трамп у соцмережі Truth Social, пауза триватиме до 6 квітня 2026 року.

“На прохання уряду Ірану — будь ласка, вважайте цю заяву підтвердженням того, що я ставлю на паузу період знищення енергетичних об’єктів на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом”, — йдеться у дописі.

Він також підкреслив, що переговори з іранською стороною тривають, є продуктивними і, за його оцінкою, проходять “дуже добре”.

Як пише WSJ, іранські офіційні особи повідомили посередникам, що Іран не просив 10-денну паузу в ударах по його енергетичних об’єктах і ще не надав остаточної відповіді на 15-пунктний план припинення війни.

Нагадаємо, раніше США в межах спроб мирного врегулювання війни на Близькому Сході запропонували Ірану 15-пунктний “мирний план”. Іранські медіа повідомляють, що влада країни відмовилася від цієї пропозиції, однак у Трампа це заперечують.