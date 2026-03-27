Уночі над Україною знищили 93 зі 102 російських БпЛА

У ніч на 27 березня Росія атакувала Україну 102 безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 93 дрони. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 26 березня РФ атакувала Україну 102 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 60 із них – “шахеди”.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 93 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.