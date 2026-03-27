Росіяни майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області: є поранені

На Дніпропетровщині з 26 по 27 березня зафіксували майже 30 атак дронами та артилерією по трьох районах. Унаслідок обстрілів є поранені та пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено підприємство та автомобілі. Поранення дістала 17-річна дівчина — її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також через вечірню атаку на Нікополь постраждав 26-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватний будинок і автомобіль.

Пожежа також сталася у Зайцівській громаді Синельниківського району, де пошкоджена інфраструктура.