Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю

Україна та Саудівська Аравія домовилися про оборонне співробітництво. Відповідний документ підписали перед зустріччю зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це Володимир Зеленський повідомив 27 березня.

Угода між Україною та Саудівською Аравією створює основу для майбутніх контрактів, технологічної співпраці та інвестицій.

Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися власним досвідом у сфері захисту від ракетних і дронових атак.

Ми готові ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів. Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною – написав президент.

Під час зустрічі сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході, допомогу Ірану з боку Росії, а також питання енергетики і стан паливних ринків.