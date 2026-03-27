Зеленський зустрівся з військовими експертами, які понад тиждень працюють в Саудівській Аравії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з українськими військовими експертами, які працюють у Саудівській Аравії. Вони доповіли про перші результати роботи та висновки щодо посилення захисту неба.

Про це Володимир Зеленський повідомив 27 березня.

Основним завданням українських експертів у Саудівській Аравії є виявлення проблемних питань та визначення необхідних змін для кращого захисту людей від іранських дронів і ракет.

Реклама

Реклама

“Навіть за такий короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як ми в Україні захищаємо наше життя та інфраструктуру. Експертиза України унікальна – це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені”, – написав Зеленський.

Під час зустрічі також обговорили підходи до збиття дронів і можливості подальшої співпраці.

Як зазначив Зеленський, Україна готова до довгострокової взаємовигідної взаємодії у сфері безпеки.