CNN: З десятків депортованих зі США українців частину одразу мобілізували

У США десятки українських чоловіків були депортовані службою ICE, після чого частину з них одразу мобілізували до української армії. Деяких після перетину кордону направляли до навчальних центрів.

Про це повідомляє CNN.

Так, за інформацією видання, 28-річного Володимира Дудника затримали майже одразу після повернення в Україну і відправили на підготовку. Згодом він став оператором дронів і нині воює на сході країни.

За даними Держприкордонслужби, з 45 депортованих чоловіків 24 перебували в розшуку через порушення правил мобілізації, тому їх передали поліції та до ТЦК. Частину людей депортували навіть попри незначні правопорушення або відсутність судимостей.

Після початку другого терміну президента Дональда Трампа у США посилили міграційну політику та розпочали масштабні депортації. Водночас для українців призовного віку повернення на батьківщину може означати мобілізацію.

Законодавство України передбачає мобілізацію чоловіків віком від 25 до 60 років. За інформацією Міноборони, близько 2 мільйонів людей перебувають у розшуку за ухилення від призову.

Деякі депортовані повідомляють, що їх затримували навіть за дрібні порушення або під час перевірок документів. Інші зазначають, що обвинувачення проти них були зняті ще до депортації.

Водночас частина українців погоджується на добровільний виїзд зі США, щоб уникнути примусової депортації та можливого призову після повернення.