Генштаб підтвердив пошкодження установок на Кіришському НПЗ в Росії

Підтверджено ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії — Кіришського НПЗ у Ленінградській області. Пошкоджено низку ключових установок підприємства.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, підтверджено пошкодження установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, а також об’єктів із виробництва нафтових бітумів, установок гідроочищення та газофракціонування.

Нагадаємо, 26 березня Сили оборони України завдали удару по цьому підприємству у місті Кіриші.

Завод “Кіришінафтооргсинтез” входить до числа найбільших у Росії. Його потужності використовуються для виробництва різних нафтопродуктів, зокрема пального для забезпечення потреб збройних сил РФ.