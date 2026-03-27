        Генштаб підтвердив пошкодження установок на Кіришському НПЗ в Росії

        Галина Шподарева
        27 Березня 2026 13:44
        Пожежа на НПЗ / Фото ілюстративне: РосЗМІ
        Підтверджено ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії — Кіришського НПЗ у Ленінградській області. Пошкоджено низку ключових установок підприємства.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Зокрема, підтверджено пошкодження установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, а також об’єктів із виробництва нафтових бітумів, установок гідроочищення та газофракціонування.

        Нагадаємо, 26 березня Сили оборони України завдали удару по цьому підприємству у місті Кіриші.

        Завод “Кіришінафтооргсинтез” входить до числа найбільших у Росії. Його потужності використовуються для виробництва різних нафтопродуктів, зокрема пального для забезпечення потреб збройних сил РФ.


