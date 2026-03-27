У Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджетних коштів: серед фігурантів — Поплавський

Правоохоронці викрили схему розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури. До неї можуть бути причетні службові особи закладу у змові з посадовцями Міністерства освіти і науки України.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними РБК-Україна, одним із фігурантів є колишній ректор вишу Михайло Поплавський.

Йдеться про кошти, виділені за державною програмою “Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики”. У 2022–2023 роках у межах цієї програми університет отримав близько 760 млн грн з державного бюджету.

Слідство встановило, що обсяг фінансування визначався на основі даних про кількість студентів, наукових здобувачів і штат закладу. За версією правоохоронців, до документів могли вносити недостовірні відомості щодо контингенту та працівників, що призводило до безпідставного збільшення фінансування.

Також перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу і не мали права брати участь у цій бюджетній програмі.

За попередніми даними, внаслідок таких дій державі завдано шкоди в особливо великих розмірах.

27 березня слідчі провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб і в приміщеннях університету. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств.