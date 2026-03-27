Щоденні виплати за програмою “Кешбек на пальне” сягають 20 млн грн, — Мінекономіки

Міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що в перші шість днів роботи програми “Кешбек на пальне” українцям щодня нараховується близько 20 мільйонів гривень компенсацій.

Про це Олексій Соболев заявив 27 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише Суспільне.

За словами міністра, уряд шукав способи пом’якшити зростання цін на пальне, спричинене війною на Близькому Сході. Він зазначив, що зміна акцизів могла б негативно вплинути на фінансування армії, а обмеження цін — призвести до дефіциту пального, як це вже було у 2022 році, тому було обрано механізм кешбеку.

Соболев пояснив, що з 20 березня по 1 травня громадяни можуть отримувати часткову компенсацію вартості пального.

“Дизель — 15%, бензин — 10%, автогаз — 5%. Не більше тисячі гривень на місяць. Витратити отриманий кешбек можна на комунальні послуги, продовольчі товари українського виробництва, книжки, ліки чи задонатити на ЗСУ. Ми бачимо, що 75% витрат йдуть саме на комунальні послуги. Це також допомагає нашій енергетиці. Протягом перших шести днів від старту програми щодня нараховується близько 20 мільйонів гривень кешбеку”, — розповів Соболев.

Програма фінансується в межах чинного бюджету Міністерства довкілля та сільського господарства України. За оцінками уряду, її вартість становить близько 600 мільйонів гривень на місяць, без залучення додаткових коштів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив програму “Кешбек на пальне” 18 березня, а запрацювала вона з 20 березня.