50 років Apple: як компанія змінила світ і що далі

Компанія Apple відзначає 50-річчя свого заснування. Ювілей відбувається на тлі нових викликів, пов’язаних із розвитком штучного інтелекту.

Як повідомляє AFP, Apple святкує 50 років із моменту заснування 1 квітня 1976 року, коли Стів Джобс і Стів Возняк створили перший комп’ютер у гаражі в Каліфорнії.

За цей час компанія перетворилася на одного з технологічних гігантів світу з ринковою вартістю понад $3,6 трлн. Її ключові продукти — Mac, iPhone, iPad та Apple Watch — суттєво вплинули на розвиток персональних технологій і спосіб комунікації людей.

Зокрема, з моменту запуску у 2007 році компанія продала понад 3,1 млрд iPhone, що принесло близько $2,3 трлн доходу. Аналітики називають цей пристрій одним із найуспішніших продуктів споживчої електроніки в історії.

Apple також змінила музичну індустрію завдяки iPod та iTunes і популяризувала смартфони та планшети для масового користувача. Смартгодинник Apple Watch швидко став лідером свого сегмента.

Генеральний директор Тім Кук у листі до ювілею зазначив, що компанія була заснована на ідеї зробити технології персональними, і це змінило світ.

Водночас сьогодні Apple стикається з новими викликами. Зокрема, інвестори звертають увагу на повільніший розвиток у сфері генеративного штучного інтелекту порівняно з такими компаніями, як Google, Microsoft та OpenAI.

Компанія також відклала оновлення голосового асистента Siri та частково покладається на партнерство з Google у сфері AI.

Крім того, важливим фактором для Apple залишається Китай, який є ключовим виробничим центром і одним із найбільших ринків. Водночас зростання конкуренції з боку місцевих брендів, зокрема Huawei, а також геополітичні ризики змушують компанію диверсифікувати виробництво.

Попри це, експерти вважають, що завдяки поєднанню технологій, дизайну та фокусу на приватності Apple може залишатися одним із лідерів у впровадженні персоналізованих AI-рішень.