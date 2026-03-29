Атака безпілотників на Ленінградську область: у порту Усть-Луга почалася нова пожежа

У ніч на 29 березня безпілотники масово атакували Ленінградську область. Як заявив губернатор Олександр Дрозденко, над регіоном було знищено 31 дрон.

Він також повідомив, що в порту в селищі Усть-Луга «є пошкодження» і почалася пожежа.

Також дрони вночі атакували інші регіони Росії. Міноборони РФ відзвітувало про 203 безпілотники, які загалом були збиті над регіонами Росії, анексованим Кримом і Чорним морем.

Українські дрони атакують порт в Усть-Лузі втретє за тиждень: попередні атаки були 25 березня і 27 березня, вони також спричиняли пожежі. Жителі Петербурга після цього скаржилися на смог і запах гару.

Усть-Луга — найбільший порт для російського експорту на Балтійському морі. Через нього відвантажуються сира нафта і нафтопродукти, а також вугілля, залізна руда, добрива, рідкі хімікати.