        У Харкові дрон вдарив по приватному сектору: є постраждалі

        Віктор Алєксєєв
        29 Березня 2026 11:22
        Ілюстративне фото / Фото Нацполіція
        Ілюстративне фото / Фото Нацполіція

        Російські війська атакували Харків бойовим безпілотником. Унаслідок удару по приватному сектору постраждали двоє людей.

        Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у Харкові російський дрон влучив у Холодногірському районі.

        За попередніми даними, удар прийшовся по території приватного домоволодіння. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

        Реклама
        Реклама

        Згодом уточнили, що влучання сталося у господарчу споруду, після чого виникла пожежа.

        Також пошкоджено два приватні будинки.

        На місці працюють усі екстрені служби.


        Реклама
        Реклама

