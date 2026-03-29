У Харкові дрон вдарив по приватному сектору: є постраждалі

Російські війська атакували Харків бойовим безпілотником. Унаслідок удару по приватному сектору постраждали двоє людей.
Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у Харкові російський дрон влучив у Холодногірському районі.
За попередніми даними, удар прийшовся по території приватного домоволодіння. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
Згодом уточнили, що влучання сталося у господарчу споруду, після чого виникла пожежа.
Також пошкоджено два приватні будинки.
На місці працюють усі екстрені служби.