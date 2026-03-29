На Харківщині через обстріли поранено 6 людей

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по дев’яти населених пунктах Харківської області, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки обстрілів Харківщини / Фото Харківська ОВА, поліція Харківської області

Унаслідок обстрілів постраждали шестеро людей. Зокрема, у селі Лютівка Золочівської громади поранено чоловіка 62 років, у селі Мирне Шевченківської громади — 89-річну жінку. У селі Шипувате Великобурлуцької громади постраждали чоловіки віком 32, 42 та 67 років, яких госпіталізували. У селі Іванівка Барвінківської громади 56-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Також медики надали допомогу 68-річному чоловіку, який зазнав травм під час обстрілу 24 березня в селищі Куп’янськ-Вузловий.

За даними Нацполіції, ворог застосовував по цивільному населенню керовану авіацію та безпілотники різних типів, зокрема FPV-дрони. Один із таких дронів влучив у цивільний автомобіль у Великобурлуцькій громаді, внаслідок чого постраждали троє чоловіків.

У Куп’янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено будинок і поранено його власника. У Шевченківській громаді також постраждала літня жінка.

Ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема 8 керованих авіабомб, 4 БпЛА типу «Герань-2», 2 FPV-дрони та ще 20 безпілотників, тип яких встановлюється.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області. Зокрема, у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль, у Куп’янському — приватні будинки та транспорт, в Ізюмському — десятки житлових будинків, господарчі споруди та автомобілі, у Берестинському — три приватні будинки.

Поліцейські провели огляди місць подій і відкрили кримінальні провадження за фактами збройної агресії РФ.