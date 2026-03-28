        Росія обстріляла Сумщину: загинула 20-річна дівчина, її 6-річна сестра — у тяжкому стані

        Сергій Бордовський
        28 Березня 2026 13:51
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        У Сумській області внаслідок обстрілу загинула 20-річна дівчина. Її 6-річна сестра дістала тяжкі поранення.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, під удар потрапила Зноб-Новгородська громада.

        В Офісі генерального прокурора уточнили, що обстріл стався 28 березня близько 12:00. За попередніми даними, російські війська вдарили по будинку мирних мешканців із артилерії.

        Обставини обстрілу встановлюються.


