Росія обстріляла Сумщину: загинула 20-річна дівчина, її 6-річна сестра — у тяжкому стані

У Сумській області внаслідок обстрілу загинула 20-річна дівчина. Її 6-річна сестра дістала тяжкі поранення.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, під удар потрапила Зноб-Новгородська громада.
В Офісі генерального прокурора уточнили, що обстріл стався 28 березня близько 12:00. За попередніми даними, російські війська вдарили по будинку мирних мешканців із артилерії.
Обставини обстрілу встановлюються.