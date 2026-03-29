У Нідерландах знайшли могилу д’Артаньяна

У нідерландському Маастрихті під підлогою церкви святих Петра і Павла знайшли могилу XVII століття. Вона розташована прямо під місцем, де раніше був вівтар. Це вказує на те, що там похована дуже важлива людина. Біля скелета виявили фрагменти мушкетної кулі, а також французьку монету 1660 року, повідомляє BBC News.

У 1673 році в околицях цієї церкви був табір французької армії, яка облягала Маастрихт під час Голландської війни. В облозі брала участь елітна рота королівських мушкетерів. Нею командував капітан-лейтенант Шарль Ожьє де Бац, граф де Кастельмор, шевальє д’Артаньян. На той час йому було близько 60 років, і він уже був легендою.

25 червня, за кілька днів до падіння Маастрихта, цей відомий офіцер загинув від випадкової кулі. Оскільки стояло спекотне літо, його товариші вирішили, що немає часу перевозити тіло до Франції для поховання з усіма належними почестями. Капітан-лейтенанта королівських мушкетерів поховали на місці — ймовірно, у церкві Петра і Павла під вівтарем.

І церковний диякон Йос Фальке, і місцевий археолог Вім Дейкман майже впевнені, що знайшли могилу д’Артаньяна. Щоб це підтвердити, фрагменти кісток відправили на експертизу (зокрема на ДНК-тест) до двох лабораторій у Нідерландах і Німеччині.