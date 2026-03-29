У центрі Херсона під удар потрапили авто: загинула жінка, є поранені

Російські війська атакували Херсон ударними дронами. Унаслідок двох атак по автомобілях загинула жінка та постраждали двоє чоловіків.

Як повідомили в Національній поліції, у Херсоні російські військові вранці атакували цивільні автомобілі FPV-дронами.

Близько 10:00 безпілотник влучив у автівку в центрі міста. Поруч перебував наряд поліції, правоохоронці одразу кинулися на допомогу.

У салоні перебував 63-річний водій. Він отримав вибухову травму та численні уламкові поранення голови, тулуба і кінцівок. У тяжкому стані чоловіка госпіталізували.

Менш ніж за годину російські війська завдали ще одного удару FPV-дроном по іншому автомобілю. Транспортний засіб загорівся.

Унаслідок цієї атаки 74-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення. Його 43-річна донька загинула.

Правоохоронці документують чергові воєнні злочини, вчинені російськими військовими.