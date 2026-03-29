На військовому меморіалі поховали ще п’ятьох невідомих захисників

На Київщині відбулася церемонія почесного поховання невпізнаних захисників України. На Національному військовому меморіальному кладовищі поховали п’ятьох загиблих.

Як повідомили повідомили в Офісі президента, на території Національного військового меморіального кладовища 28 березня відбулася церемонія почесного поховання невпізнаних тіл військовослужбовців та поліцейських, які загинули внаслідок збройної агресії проти України.

У заході взяли участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, заступники керівника Офісу президента Ірина Верещук та Віктор Микита, а також представники Міністерства оборони та начальники обласних військових адміністрацій.

Під час церемонії було поховано п’ятьох невідомих захисників, які загинули, захищаючи Україну.

Рішення про їх поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі ухвалили Полтавська, Київська, Харківська, Чернівецька та Рівненська обласні військові адміністрації.

Станом на сьогодні на території кладовища здійснено 242 поховання, з яких 172 — невідомі захисники України.