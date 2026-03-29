        Політика

        Пентагон готується до наземних операцій в Ірані

        Віктор Алєксєєв
        29 Березня 2026 14:01
        читать на русском →
        Останки шести американських військових, вбитих у Кувейті / Фото Reuters
        Останки шести американських військових, вбитих у Кувейті / Фото Reuters

        Пентагон готується до кількох тижнів наземних операцій в Ірані, повідомляє The Washington Post із посиланням на американських посадовців.

        За даними видання, плани можуть передбачати рейди сил спеціальних операцій і підрозділів звичайної піхоти. Водночас залишається невідомим, чи схвалить президент Дональд Трамп такі дії.

        Адміністрація Трампа вже направила морську піхоту США на Близький Схід на тлі того, що війна в Ірані триває вже п’ятий тиждень. Також розглядається можливість перекидання до регіону тисяч військових 82-ї повітряно-десантної дивізії США.

