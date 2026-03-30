Удар по Дніпропетровщині: одна людина загинула, ще 11 поранені

30 березня внаслідок російських атак на Нікопольський район Дніпропетровської області загинула одна людина, ще 11 зазнали поранень. Під ударами опинилися Нікополь та громади району.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Сьогодні близько 13:30 FPV-дрон вдарив по одній з центральних вулиць Нікополя. У момент вибуху в епіцентрі перебували восьмеро людей — четверо чоловіків і чотири жінки віком від 22 до 64 років. Постраждалі дістали травми різного ступеня тяжкості.

Після 16:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл одного із сіл Покровської громади. Унаслідок удару загинув 65-річний чоловік, ще двоє місцевих жителів дістали поранення.

Також російський безпілотник атакував Мирівську громаду, де постраждала літня жінка.

У районі зафіксовано пошкодження багатоквартирних будинків, приватних осель, автомобілів, магазинів і навчального закладу. На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції.