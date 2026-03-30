        Удар по Дніпропетровщині: одна людина загинула, ще 11 поранені

        Галина Шподарева
        30 Березня 2026 20:45
        Наслідки удару по Нікопольському району / Фото: Нацполіція
        30 березня внаслідок російських атак на Нікопольський район Дніпропетровської області загинула одна людина, ще 11 зазнали поранень. Під ударами опинилися Нікополь та громади району.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Сьогодні близько 13:30 FPV-дрон вдарив по одній з центральних вулиць Нікополя. У момент вибуху в епіцентрі перебували восьмеро людей — четверо чоловіків і чотири жінки віком від 22 до 64 років. Постраждалі дістали травми різного ступеня тяжкості.

        Після 16:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл одного із сіл Покровської громади. Унаслідок удару загинув 65-річний чоловік, ще двоє місцевих жителів дістали поранення.

        Також російський безпілотник атакував Мирівську громаду, де постраждала літня жінка.

        У районі зафіксовано пошкодження багатоквартирних будинків, приватних осель, автомобілів, магазинів і навчального закладу. На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції.

        Поліція на місцях обстрілів у Нікопольському районі / Фото: Нацполіція

