Росіяни вдарили КАБами по Глухівській громаді: щонайменьше 13 поранених, серед них дитина

Російські війська скинули дві керовані авіабомби на Глухівську громаду Сумської області, унаслідок чого постраждали 13 людей. Про це повідомив керівник Сумська обласна військова адміністрація Олег Григоров.

За його словами, обидва влучання сталися неподалік одне від одного у житловому секторі. Серед поранених — шестирічна дитина, яка під час удару перебувала вдома разом із батьком.

Росіяни скинули на Глухівську громаду дві керовані авіабомби / Фото Сумська ОВА

Люди зазнали травм різного ступеня тяжкості, восьмеро постраждалих залишаються в лікарнях.

Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків та автомобілі. Усім постраждалим надається необхідна допомога.